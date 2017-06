LGBT auf Abwegen?

Solange die Diskriminierung aller jenseits der heterosexuellen Norm lebenden Menschen nicht der Vergangenheit angehört, muss die Durchsetzung des Rechts auf gesellschaftliche und sexuelle Selbstbestimmung auf der Emanzipations agenda stehen. Die Bewegung, die sich dafür einsetzt – bekannt durch das Akronym LGBT (Lesbian, Gays, Bisexual, Transgender) – und auch von vielen Künstlern unterstützt wird, hat im vergangenen Jahrzehnt beachtliche politische Erfolge erzielt. Aber in Zeiten von Pegida & Co und Legitimierungsnöten wachsender imperialer Machtansprüche der NATO-Länder bescheinigen Kritiker LGBT regressive Tendenzen: Muslimische Einwanderer und die Bevölkerung Russlands würden pauschal als »schwulenfeindlich« diffamiert. LGBT fungiere immer häufiger als Verschleierungsideologie von antimuslimischem Rassismus, antirussischen Ressentiments und Kriegstreiberei. Dagegen halten viele LGBT-Verfechter solche Instrumentalisierungsvorwürfe für substanzlos und vorgeschoben. Nicht wenige meinen sogar, das Bekenntnis zur westlichen Zivilisation sei untrennbar mit dem Kampf für LGBT-Rechte verbunden. Wir lassen die These diskutieren:

LGBT ist in weiten Teilen zur Ideologie verkommen.

PRO

Werkzeug neoliberaler Durchdringung

In der Vorstellungswelt der Linken wie der Rechten, in Europa wie in den USA, gelten »LGBT-Rechte« als unantastbar. In Deutschland wird die Durchsetzung der gleichgeschlechtlichen Ehe als Prüfstein für den Grad gesellschaftlichen Fortschritts gesehen. Dies geht einher mit der Dämonisierung muslimischer Einwanderer und Flüchtlinge, denen eine schwulenfeindliche Einstellung unterstellt wird. Die »westliche Zivilisation« erscheint dagegen als befriedend. …