Neue Mythen

Die Geschichte der Roten Kapelle aus dem toten Winkel bürgerlicher Ideologie betrachtet

Olaf Matthes



Hier alte Nazis, dort die Stasi: Die antifaschistischen Widerstandskämpfer der Roten Kapelle seien in Westdeutschland als »Vaterlandsverräter« beschimpft und im Osten als angebliche Kommunisten »vereinnahmt« worden. Das habe das Andenken an die Gruppe »historisch verfälscht«, heißt es in der Ankündigung der Filmdokumentation von Carl-Ludwig Rettinger. Der Drehbuchautor und Regisseur will von der BRD und DDR verbreitete Mythen über das Widerstandsnetz widerlegen – und schafft dabei neue.

Tatsächlich waren die verschiedenen Gruppen, die rund 400 Mitglieder und Unterstützer zählten und (von der Gestapo und Abwehr der Wehrmacht) unter dem Namen »Rote Kapelle« zusammengefasst wurden, ein Gegenstand im ideologischen Wettstreit der Systeme. 1971 hatte in der DDR der DEFA-Spielfilm »KLK an PTX – Die Rote Kapelle« Premiere. Ein Jahr später lief in der ARD der siebenteilige Fernsehfilm »Die rote Kapelle«. …

