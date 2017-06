Artikulierte Erinnerung

Achim Lengerer begibt sich auf die Diskursive Spur des linken Aktivismus

Interview: Du Pham

In seiner künstlerischen Praxis thematisiert Achim Lengerer politische Aspekte der Sprache und des Sprechens. In Berlin führt er den Ausstellungsraum und Verlag Scriptings. M&R befragte ihn zu den Recherchen für sein aktuelles Filmprojekt über die Ford-Streiks in Köln 1973 und die Rolle der organisierten Linken.

Was genau ist unter »Scriptings« zu verstehen?

Ich habe immer versucht, in verschiedenen Disziplinen zu arbeiten. »Scrip tings« ist eine Wortbildung aus »Script« und »Writing«. Formen des Scriptens bilden die Grundlage für die verschiedenen Arten meiner Arbeit und die unterschiedlichen Rollen, die ich wechselseitig mit anderen in den Produktionen einnehme. Deshalb ist der Begriff »Script« ganz wichtig: Im klassischen Verständnis ist das Script ein Text, der eine Vorläufigkeit hat, also vor einer Produktion steht. Mich interessiert das Durchläufige – ein fixierter Text, der aber auch immer in Bearbeitung ist.

