Hoffnungsträgerin der Massen

Theaterstück über Rosa Luxemburg – Ein Werkstattbericht

Anja Röhl

Mit roter Wolle ist der Schriftzug »Rosa« auf den schwarzen Vorhang im Hintergrund gestickt. Auf der Bühne: ebenfalls rote Wollknäuel, deren Fäden um Möbel gewickelt sind, einen Globus umschlingen und an einigen Stellen – rote Flecken auf schwarzem Grund – wie Blutspritzer wirken. In der Mitte ein antiker Schreibtisch mit Schreibmaschine und Telefon, dahinter ein 60er-Jahre-Plattenspieler, eine Kommode, ein einfaches, zusammenklappbares Bettgestell, Fenstergitter, mehrere kleine Obstkisten mit gepflanzten Blumen – Gebrauchsgegenstände aus dem Leben Rosa Luxemburgs, getreu der Forderung Brechts, den Realismus des Theaters in exemplarischen Einzelteilen sichtbar zu machen. Hier wirken sie wie versprengt, etwas zerstört auch, durch die Wollfädendrapierung in seltsamer Weise bezeichnet.

Im Berliner Theater unterm Dach laufen die Proben zu »Rosa – Trotz alledem«, einem interdisziplinären Theaterprojekt mit den Schauspielern Susanne Jansen und Lutz Wessel, dem Puppenspieler Arne von Dorsten sowie der Musikerin Annegret Enderle. Grundlage des Stücks bilden die Biografie Rosa Luxemburgs sowie Dokumente, Reden und Briefe aus dem Nachlass der Revolutionärin und Wissenschaftlerin des Historischen Materialismus. …

Das Theaterstück »Rosa – Trotz alledem« wird am 30. Juni 2017 im Theater unterm Dach Berlin uraufgeführt. Weitere Vorstellungen finden dort am 1. und 2. Juli statt, am 7. und 8. Juli im Kulturgut Metzelthin und ab 20. September auch im dkw. Kunstmuseum Dieselkraftwerk Cottbus.

