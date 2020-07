Hoher Realitätsgrad

Ein dokumentarischer Spielfilm über Erdoğans Belagerungskrieg von 2015 gegen die PKK in Sur

Interview: Özgün Kaya

Ersin Çelik hat ein besonders blutiges Kapitel des nun schon 40 Jahre andauernden Krieges zwischen dem türkischen Staat und der PKK aufgeschlagen. Mit »The End Will Be Spectacular« hat er einen Spielfilm über die Militäroffensive von Erdoğans Truppen nach Abbruch der zwei Jahre zuvor aufgenommenen Friedensgespräche im Frühjahr 2015 gedreht. M&R sprach mit dem Regisseur und Mitglied der Filmkommune Rojava über die realen Begebenheiten, die der Handlung zugrunde liegen, symbolträchtige Szenen und den außergewöhnlichen Ort, an dem die Aufnahmen entstanden sind.

Ihr Film spielt während der 100-tägigen Belagerung von Sur im Südosten der Türkei, die am 2. Dezember 2015 begann. In der ersten Szene werden jedoch Ereignisse rekonstruiert, die vier Tage vorher, am 28. November, stattfanden. Was geschah an diesem Datum Besonderes?

Der Präsident der Rechtsanwaltskammer Diyarbakırs, Tahir Elçi, war an diesem Tag von der türkischen Polizei ermordet worden. Er und die von uns nachgestellten Geschehnisse stehen symbolisch für die Zustände, die in den kurdischen Städten seit der Wahlniederlage der Regierungspartei AKP im Sommer 2015 – sie verlor die absolute Mehrheit – herrschen. Die zweiminütige Szene, die wir darüber gedreht haben, soll den Zuschauer auf das noch Folgende vorbereiten: einen auf Tatsachen beruhenden, wahrhaftigen Film, der von Unbeugsamkeit erzählt.

Handlung und Charaktere sind stark an wahren Begebenheiten und realen Personen orientiert. Es wirken sogar Guerillakämpfer mit, die sich selbst spielen. Dieser hohe Grad an Realität ist selten in Spielfilmen, oder?

Als Filmteam waren wir uns von Anfang an einig, dass wir keinen Action-Kriegsfilm, sondern einen dokumentarischen Spielfilm über den Krieg drehen wollten. …

Ji bo Azadiyê – The End Will Be Spectacular

Regie: Ersin Çelik

O.V.

