M&R präsentiert: ROYAL REPUBLIC

Liebe Leser! Für Eure kurzfristige Lebensplanung, die Ihr sicher und selbstverständlich zum Entdecken der Vielfalt des irdischen Rock´n Roll Universums nutzen wollt, haben wir zu Beginn des neuen Jahres noch eine kleine, aber feine Empfehlung!!!

Sie gelten als die tanzbarste Rockformation der Neuzeit, strotzen vor Selbstbewusstsein bis in den Haaransatz und Understatement ist überhaupt nicht ihr Ding. Nein. Eher : Ein´ auf richtig dicke Hose machen ! Und das mit einem unübertrefflichen, selbstironischen Charme, gepaart mit Coolness und jeder Menge Songs zum abfeiern. ROYAL REPUBLIC, heißt das sympathische Quartett aus Malmö, das mit seinem Erstlingswerk „We Are The Royal“ und dem 2012 Album „Save The Nation“ die Herzen der Massen im Sturm eroberten und wieder einmal bewiesen: Schweden hat den Engländer den Rang als Rock´n Roll Nation Nr. 1 schon lange abgelaufen. Die Fähigkeiten des lustigen Schweden-Vierers, Massen rocken zu können, machten sich unlängst auch ihre deutschen Spaß- Punk- Rock-Kollegen von den Donots oder auch Die Toten Hosen zu nutze, in dem sie Royal Republic wiederholt auf ihre Tourneen einluden. Nach zahllosen ausverkauften Konzerten und furiosen Festivalauftritten in den letzten 3 Jahren werden Royal Republic nun Mitte des Monats das tun, was schon lange in ihren Köpfen geistert: Eine ACOUSIC TOUR! Nicht zuletzt auch der Wunsch Ihrer stetig wachsenden Fangemeinde. Mit von der Partie sind ihre langjährigen Weggefährten – THE NOSEBREAKERS. Gemäß dem Bandmotto “We want to make people happy, ready to party and perhaps a little bit horny” lasst Euch überraschen !

Die M&R verlost für die Tour insgesamt 3 x 2 Freikarten!

Bitte schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Namen und Wunschort bis zum 17. Januar, 14 Uhr, an verlosung@melodieundrhythmus.com. Kennwort: Royal. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

TERMINE

20.01.2014 D – Berlin (Heimathafen)

21.01.2014 D – Nürnberg (Hirsch)

22.01.2014 D – Köln (Gloria)

25.01.2014 D – Munich (Freiheizhalle)

26.01.2014 CH – Zurich (Papiersaal)

27.01.2014 A – Vienna (Chaya Vuera)

www.royalrepublic.net

Anzeigen

br>