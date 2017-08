Rudolstadt tanzt

Bei Deutschlands größtem Festival für Folk- und Weltmusik in Rudolstadt, das vom 6. bis 9. Juli 2017 stattfand, wurden in diesem Jahr knapp 100.000 Besucher gezählt. 35.000 Liter Bier konsumierten diese bei hochsommerlichen Temperaturen. »Wir stoßen an Kapazitätsgrenzen«, teilten die Veranstalter mit. 130 Bands aus 41 Ländern spielten von Donnerstag bis Sonntag auf 27 Bühnen. Weltmusikpreise gingen u. a. an den bayerischen Liedermacher Georg Ringsgwandl und die Gruppe Banda Internationale, die sich in ihrer Heimatstadt Dresden gegen Pegida und Co. engagiert. Neben den Konzerten namhafter Künstler wie Amy Macdonald auf den großen Bühnen, waren es auch dieses Mal wieder die Musiker in den Straßen und versteckten Höfen, die die ganz besondere Atmosphäre des Festivals ausmachten und für Überraschungen und Entdeckungen sorgten. Und das tolle Publikum! Einen Eindruck davon gibt unsere kleine Fotoreportage.

Fotos: Jens Schulze, Dietmar Koschmieder

Nachdem in diesem Jahr Schottland Länderschwerpunkt war, wird beim 28. Festival im Juli 2018 übrigens Musik aus Estland im Mittelpunkt stehen.

