Songs, die von Klassenkampf und Revolution erzählen, haben den Menschen aller Epochen Mut und Kraft gegeben auf ihrem langen Weg in die befreite Gesellschaft. Es sind »Lieder, in deren Melodie man das Herz singen hört«, wie der sozialistische Schriftsteller Henri Barbusse sagte.

Die Redaktion der Musikzeitschrift Melodie&Rhythmus will diesen Songs ein Denkmal setzen. Sie hat eine Vorauswahl getroffen. Entscheiden sollen aber unsere Leser: Wählen Sie Ihre Top Ten der Songs »Talkin‘ Bout a Revolution«!

Revolutions- und Klassenkampflieder

1. Billy Bragg – There Is Power in the Union



2. Tracy Chapman – Talkin‘ Bout a Revolution



3. Pete Seeger & Lee Hays – If I Had a Hammer



4. unbek., Version von Banda Bassotti – Bella Ciao



5. Carlos Puebla, Version von Victor Jara – Hasta siempre, Comandante Che Guevara



6. Bertolt Brecht/ Hanns Eisler – Solidaritätslied



7. Hannes Wader – Trotz alledem



8. Konstantin Wecker – Empört Euch



9. Dota und die Stadtpiraten – Utopie



10. Sergio Ortega/ Quilapayún – El Pueblo Unido



11. José “Zeca” Afonso – Grândola, Vila Morena



12. Eugène Pottier/ Pierre Degeyter – Die Internationale



13. MC5 – Kick out the Jams



14. Rage Against The Machine – Freedom



15. Bob Dylan – Maggie’s Farm



16. Ton Steine Scherben – Macht kaputt, was euch kaputt macht



17. Franz Josef Degenhardt – Rudi Schulte



18. Rolling Stones – Streetfighting Man



19. Chumbawamba – Enough is Enough



20. Bernd Köhler (Schlauch) – Keine Wahl



21. Rage against the Machine – Wake Up



22. Woodie Guthrie – This Land Is Your Land



23. Sergio Ortega/ Víctor Jara – Venceremos



24. Dean Reed – We Are Revolutionaries



25. Nina Simone – Revolution



26. Kurt Demmler – Lied aus dem fahrenden Zug zu singen



27. Ton Steine Scherben – Die letzte Schlacht gewinnen wir



28. Sex Pistols – Anarchy in the U.K.



29. The Exploited – Class War



30. US-amerik. Protestsong, Version von Joan Baez – We Shall Overcome



31. Hartmut König/ Oktoberklub – Sag‘ mir wo Du stehst



32. Bob Marley – Get Up, Stand Up



33. Carlo Tuzzi, Version v. Bejarano & Microphone Mafia – Avanti Popolo (Bandiera rossa)



34. Renft – Zwischen Liebe und Zorn



35. Public Enemy – Fight the Power



36. unbek., Version von Hannes Wader – Auf, auf, zum Kampf



37. Jahrgang 49 – Lieder sind Brüder der Revolution



38. Franz Josef Degenhardt – Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen



39. Brecht/ Eisler,Version von Ton Steine Scherben – Einheitsfrontlied



40. John Lennon – Working Class Hero



41. The Clash – White Riot



42. Hanns Eisler/ Ernst Busch – Der heimliche Aufmarsch



43. Ernst Busch – Vorwärts, vorwärts Bolschewik



44. Bob Dylan – The Times There Are a-Changin‘



45. franz. Kampflied, Version vom Oktoberklub – Ah, ça ira (Ah, das geht ran)



46. Die Ärzte – Revolution



47. Franz Josef Degenhardt – Ballade von Joß Fritz



48. Pino Masi – La Ballata Della Fiat



49. Lena Stoehrfaktor – Kein Frieden mit der Mitte



50. Brecht/Eisler, Version von Dritte Wahl – Resolution der Kommunarden