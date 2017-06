M&R empfiehlt Sharon Robinson

Die Grammy-Gewinnerin, Songwriterin und Musikproduzentin hat ihre erste Europatournee angekündigt. In Deutschland wird sie in Köln und Hamburg Station machen. Weltbekannt wurde die vielseitige Musikerin durch ihre langjährige enge Zusammenarbeit als Co-Autorin, Produzentin und Sängerin von Leonard Cohen.

Robinson startete ihre Solokarriere 2008 mit ihrem Debütalbum Everybody Knows, für das sie von Publikum und Kritik gefeiert wurde. Im März 2015 erscheint ihr mit Spannung erwartetes zweites Soloalbum „Caffeine“, in dem sie in neuen Kompositionen Soul, Rhythm and Blues, Folk und Jazz Elemente auf ganz neue Art vereint. Im April wird die Künstlerin im Rahmen ihrer ersten Solotournee durch Europa ihr Album in Köln und Hamburg vorstellen.

Seit dreißig Jahren verbindet Sharon Robinson eine enge Zusammenarbeit mit Leonard Cohen. An Cohens Comeback-Album Ten New Songs (2001) war Robinson nicht nur als Co-Autorin beteiligt, sondern auch als Produzentin, Arrangeurin und Sängerin. Einzelne Stücke enthalten bis zu 20 Background-Stimmen, die alle von Sharon Robinson gesungen werden. Die Zeitschrift Rolling Stone feierte das Album als eines der „Top 100 Albums of the Decade“. Sharon Robinson ist zudem Co- Autorin der Cohen Klassiker „Everybody Knows“ und „Waiting for the Miracle“. Zahlreiche Songs der Grammy-Gewinnerin wurden von Künstlern wie Patti LaBelle, Don Henley, Aaron Neville und Roberta Flack gecovered.

Sharon Robinson ist auch begeisterte Fotografin. Im Dezember veröffentlichte sie eine intime Einblicke gebende musikalische Foto-Collection mit dem Titel „On Tour with Leonard Cohen“, in denen sie Aufnahmen aus sechs Jahren Tourleben mit Leonard Cohen zeigt. Ihre Werke wurden in den renommierten Morrison Gallerien in New York und Los Angeles ausgestellt. Nach Deutschland kehrt die vielseitige Künstlerin nun erstmals im Rahmen ihrer Solotour zurück. Die Fans dürfen sich auf zahlreiche neue Songs und einen Abend voller Soul, Rhythm & Blues und Jazz freuen.

M&R verlost

Jeweils 1 x 2 Freikarten für die Konzerte in Köln und Hamburg. Schicken Sie eine E-Mail mit Ihrem Vor- und Nachnamen an verlosung@melodieundrhythmus.com. Die Gewinner werden nach der Auslosung per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Kennwort: Muse

Verlosungszeitraum: 16. bis 30. März 2015

Termine

2. April 2015 Köln Gloria

12. April 2015 Hamburg Kulturkirche Altona

