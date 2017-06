Hitparade Reloaded

Popmusik findet im Deutschen Fernsehen so gut wie nicht mehr statt. Gab es früher gleich mehrere TV-Kanäle und Chart-Shows à la »Top Of The Pops« oder »Ronnies Hitparade«, kann man heutezutage lange suchen, bis man eine Sendung findet, in der zeitgenössische Musik gezeigt wird. Ein Berliner Projekt möchte die guten alten Zeiten nun wieder aufleben lassen. Dort starten in diesen Tagen die Arbeiten an der Musik-Revue »The One-Hit Parade«. In Anlehnung an bekannte Formate wie das legendäre »Formel Eins« sollen Nachwuchs-Bands aus Berlin die Möglichkeit erhalten, ihre Musik im Internet einem größeren Publikum vorzustellen. Wie Initiator und Moderator Martin Hossbach sagt, solle es aber nicht um das Ranking, sondern vielmehr um die Vorstellung von guter Musik gehen. Bisher bestätigt sind unter anderem Mesh, Dirty Beaches, The Hidden Cameras und Butterclock. Hossbach zeigt sich von der Berliner Musiklandschaft begeistert: »Es gibt in Berlin wirklich gute, talentierte Musiker aus allen Stilrichtungen, die ihre Genres weiterentwickeln und Neues hinzufügen«, sagt er.

Lukas Dubro

www.theonehitparade.com

