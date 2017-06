Benefiz: Segen oder Fluch?

Benefizveranstaltungen gelten als gute Sache. Aber stimmt das überhaupt?

Wem nützt die Wohltätigkeit der Stars? Danach fragen die folgenden Porträts von Michael Jackson, Bob Geldof, Klaus Selmke und Wyclef Jean. Alle vier Musiker nutzen bzw. nutzten ihre Popularität auf unterschiedliche Weise, um soziale Projekte voranzutreiben. Dabei entstanden mitunter Nebenwirkungen, die oft nicht beabsichtigt waren, die aber gern unter den Teppich gekehrt wurden. Die Autoren der Porträts respektieren den guten Zweck, hinterfragen aber das wohltätige Tun der Musiker. Denn gut gemeint ist nicht immer das Gleiche wie gut gemacht.

MISTER CHARITY: BOB GELDOF

Text: Kai Degenhardt

Popstar war Bob Geldof eigentlich nur kurz als Sänger der Boomtown Rats (»I Don’t Like Mondays«), die sich schon Anfang der 80er auf lösten. Stattdessen wurde er Godfather of Rock & Charity. 1984 schrieb er die Weihnachts-Schnulze »Do They Know It‘s Christmas?« und versammelte sämtliche britischen Popstars der damaligen Zeit als Band Aid im Studio. Dort durften sie alle eine Textzeile des an unfreiwilligem Zynismus nicht gerade armen Songtexts einsingen (»Es wird keinen Schnee in Afrika geben / dieses Weihnachten«). Die mit Bim-Bam-Glocken und Engelsbläsern garnierte Aufnahme ging in 13 Ländern auf Platz 1 und brachte 20 Millionen Dollar für die Hungerhilfe in Afrika ein. …