Leserbriefe

Hallo M&R,

ein Nachtrag zu dem Artikel über Brechts Humor. In den »Flüchtlingsgesprächen« lässt Brecht den Physiker Ziffel über Hitler sagen, er gehöre »zu den ernsten Mördern, Mord ist etwas sehr Ernstes«. Die Gespräche zwischen Ziffel und dem Metallarbeiter Kalle in einem Bahnhofsrestaurant in Helsinki, die Brecht zwischen »Puntila« und »Arturo Ui« geschrieben hat, sind das Unterhaltsamste und Lustigste, was ich von Brecht gelesen habe. Sie zeigen, wie und warum er mit Humor die dunklen Zeiten aufspießt, in denen er sie geschrieben hat. Insofern wären die »Flüchtlingsgespräche« vielleicht ein schönerer Gegenstand für eine Betrachtung zu seinem Humor gewesen als der doch vergleichsweise sattsam bekannte »Puntila«. Nichtsdestotrotz ein Dankeschön für den Beitrag; an Brecht kann man nimmer müde werden!

Manfred Ladewig