Auslese der besten Kampfmaschinen

»The Ballad of the Green Berets«

Barry Sadler

Gemeinhin verbindet man die 1960er-Jahre im Westen mit der Heraufkunft einer linken Protestkultur. Die Assoziation stimmt; es war in der Tat ein Jahrzehnt des Aufbruchs, besonders in seiner zweiten Hälfte. Zugleich unterliegt diese Wahrnehmung aber auch einer Täuschung. Denn das Establishment brachte damals nicht nur die »Störenfriede« rasch unter seine Kontrolle, sondern die sich vorwiegend aus Studenten rekrutierende Bewegung selbst war minoritär; das Gros der Bevölkerung unterstützte sie nicht, war ihr gegenüber sogar feindlich eingestellt.

In den USA kämpfte diese Protestbewegung vor allem für die Bürgerrechte der Schwarzen und richtete sich gegen den Vietnamkrieg. Die Songs von Bob Dylan und Joan Baez dominierten den Soundtrack jener Generation. Aber eben nicht nur. 1966 veröffentlichte Staff Sergeant Barry Allen Sadler den Titel »The Ballad of the Green Berets«, der der Militäreinheit, in der er diente, gewidmet war: dem 1. (Luftlande-)Spezialkräfte-Kommando der US-Armee, das grüne Barette trägt. Der Song entpuppte sich als Riesenhit: Er stand fünf Wochen lang an der Spitze der Charts, verkaufte sich als Single neun Millionen Mal und diente als Titelsong von »The Green Berets« (dt. Titel: »Die grünen Teufel«) von 1968 – einem Propagandafilm für den Vietnamkrieg mit John Wayne in der Hauptrolle.

