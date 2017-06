Die internationale Kuba-Solidarität trifft sich in Berlin

Wenn am 22. Juli Salsa-Klänge durch die Parkaue in Berlin-Lichtenberg wehen, ist eine weitere Ausgabe der Fiesta de Solidaridad bereits in vollem Gange. »Die Fiesta feiern wir schon seit den 90er-Jahren«, erzählt Jörg Rückmann von Cuba Sí, einer Arbeitsgemeinschaft der Linkspartei. »Über die Jahre hat sich daraus eine große – vielleicht sogar die größte – Kuba-Soli-Party entwickelt.«

Von der Karibikinsel reist Randy Alonso an, Leiter des TV-Polittalks »Mesa Redonda«. Mit ihm und anderen Gästen wird die zukünftige Entwicklung des Landes in den Blick genommen: »Wie kann und soll Sozialismus in den kommenden Jahren in Kuba gestaltet werden? Da spielen Fragen zum Eigentum eine große Rolle, zur Stärkung der staatlichen Betriebe, zur politischen Partizipation, zur Außenpolitik«, so Rückmann. Aber nicht nur Liebhaber kubanischer Kultur kommen auf ihre Kosten: Für musikalische Begleitung sorgen die italienischen Ska-Punker Banda Bassotti und zwei lokale Hip-Hop-Acts – Damion Davis und Tapete.

red

Der Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 3/2017, erhältlich ab dem 30. Juni 2017 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Anzeigen

br>