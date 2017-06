Demokratie besteht nicht aus Schweigen

Kolumne von Johann Kresnik

Heute vergesse ich des Öfteren, dass wir in einer Demokratie leben. Wir, die Bevölkerung, haben eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Wieso spricht man mit uns so viele Dinge nicht ab? Es wird einfach gemacht und das Volk vor Tatsachen gestellt. Wirtschaft, Industrie und Banken halten alles in der Hand – und wir merken gar nicht, wie sie uns mit ihrem Konsumfaschismus schön langsam zermürben. Unsere Politiker sagen nichts dagegen, ihre Steuerungsversuche sind letztlich alle umsonst. Das ist nicht die Demokratie, die mir vorschwebt. Natürlich leben wir in Deutschland besser als in anderen Ländern, doch ich habe eine andere Idee von Gesellschaft: einen demokratischen Sozialismus. Der fehlt. Es gibt eine Pseudo-Demokratie, der jeder Gedanke an Sozialismus abhandengekommen ist. …

DER BALLETT-KÄMPFER

»Helmut Kohl persönlich hat mir zwei Briefe geschickt, was ich eigentlich für ein bestialischer Mensch sei«, erinnert sich Johann Kresnik an die Begleitumstände der Bonner Premiere seines Stücks »Hannelore Kohl«. Der 1939 in Kärnten geborene Theaterregisseur und Choreograf hat in seiner langen skandalumwitterten Karriere Routine in der Auseinandersetzung mit Politik und Presse entwickelt. …

