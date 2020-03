Leserbriefe

Schicken Sie uns Ihre Meinung, Anregungen und Kritik: an redaktion@melodieundrhythmus.com

oder Verlag 8. Mai GmbH, M&R, Torstraße 6, 10119 Berlin

Sehr geehrte Redaktion,

als Fan des freien Jazz las ich in der letzten Ausgabe mit großem Interesse das Interview mit Mats Gustafsson. Ein Lob erst einmal, dass Ihr auch über diese randständige Musik berichtet, das ist keine Selbstverständlichkeit, (leider!) auch nicht in einem Kulturmagazin. Gustafsson gilt ja in der Tat seit Jahren als einer der ganz wichtigen Protagonisten der skandinavischen und internationalen Improv-Szene, und ich war neugierig, was er über seine Musik zu erzählen hat. Doch worum geht es in dem Gespräch?! Um seine Plattensammlung! Kein Wort über sein einzigartiges Spiel mit dem Saxofon, sein Jazzverständnis, sein Verhältnis zur Jazzgeschichte. Und das, obwohl man doch mit Gustafsson vortrefflich genau darüber und über die Kunst der Improvisation hätte disputieren können. Dem Lob folgt also ein Tadel. Interessant fand ich, das darf ich fairerweise nicht unerwähnt lassen, die Frage nach der ökonomischen Basis einer solchen eher erfolgreichen Musikunternehmung, wie Gustafsson sie betreibt. Aber wenn man schon fragt, hätte man doch ruhig etwas in die Tiefe gehen können: Eine Kultur des Teilens, wie sie Gustafsson propagiert, mag in seinem Mikrokosmos funktionieren, doch weit über den Tellerrand ist so etwas dann doch nicht gedacht. Kritisches Nachfragen sollte da erlaubt sein!

Hartmut Karthäuser