Von der Leyens Leviathan

Thomas Hobbes wird Vordenker der neuen EU-Großmachtpolitik – mit aktiver Unterstützung der frisch gewählten Ampel-Regierung

Olaf Matthes

In welcher Welt lebt eigentlich Josep Borrell? Mitte November hat es uns der EU-Außenbeauftragte verraten: »Uns gefällt die Welt von Kant, aber wir werden uns darauf einstellen, in der Welt von Hobbes zu leben.« So ist das also mit den Philosophen, der Aufklärung und mit den Aufrüstungsplänen der EU. Wenn die Wirklichkeit (oder was auch immer) dazwischenkommt, müssen die Europäer aus dem Theoriegebäude ihres Lieblingsdenkers aus- und in das eines weniger geschätzten anderen Philosophen einziehen? …

Der komplette Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 1/2022, erhältlich ab dem 17. Dezember 2021 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Anzeigen

br>