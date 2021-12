Mehr Freiheit für die Privatjetflieger!

Eine Polemik von Henning Venske



Dieser attraktive Schmutzgeier, liebe nationale Mitstreiter und Freunde, ist das Logo einer neuen völkischen Internetplattform: The Republic ist eine CDU-nahe Heimatseite gegen schulschwänzende Kinder, linksextreme Krakeeler, sozioökologische Aufwiegler, Mietendeckler, Regenbogenschänder und Silvesternächte in Köln. The Republic stoppt die politische Linksdrift: The Republic bestreitet die historische Notwendigkeit der doppelten Ausrufung der Republik in Deutschland 1918 und widerruft den Eintritt von BRD und DDR in die Geschichte 1949. …

Der komplette Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 1/2022, erhältlich ab dem 17. Dezember 2021 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

