Everlasting Love

Kenneth Branagh bringt mit seinem neuen Spielfilm »Belfast« eine große Liebeserklärung auf die Leinwand – nicht nur an seine Heimatstadt. M&R traf den Regisseur und Schauspieler in Hamburg

Im Spätsommer 1969 hat die Eskalation des Nordirlandkonflikts Belfast erreicht. Aber der neunjährige Buddy, seine Eltern und sein Bruder Will genießen in der Arbeitersiedlung, in der sie wohnen – in Sandy Row oder sonstwo, der Ort ist nicht genau bestimmt –, noch ein recht unbeschwertes Leben. Hinter den Dächern der Häuserblocks sind die Kräne von großen Werften wie Harland & Wolff zu sehen, wo 1911 die Titanic vom Stapel gelaufen war. Die Entbehrungen und die Enge in den kleinen dunklen Wohnungen und Hinterhöfen, wo sich vorwiegend die Väter vor den Toilettenhäusern zum gemeinsamen Heimwerken, Rauchen und Bereden von »Männersachen« treffen, haben die Menschen zu einer solidarischen Gemeinschaft zusammengeschweißt. In deren Schoß darf man Schwächen zeigen, etwa beim fröhlichen Beisammensein am Wochenende auf der Straße stockbesoffen furchtbar falsch »Danny Boy« zum Besten geben oder sogar der unterdrückten katholischen Minderheit angehören. »Es gibt keine ›unsere Seite‹ und ›ihre Seite‹ in unserer Straße«, lehrt sein Vater, ein Protestant, Buddy. Das Miteinander der Menschen dort darf nicht wegen der »Bloody Religion« zerstört werden. …

[≡] Belfast

Regie: Kenneth Branagh

Universal Pictures

Der Kinostart von »Belfast« in Deutschland ist am 24. Februar 2022

