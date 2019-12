Weichzeichner mit Herbstlicht

Der neue Film könnte sein letzter sein – »A Rainy Day in New York« wäre ein schwacher Schlusspunkt unter Woody Allens Karriere

Holger Römers

Woody Allens neuer Film ist, genau genommen, nicht neu. Denn die Dreh-arbeiten wurden bereits vor über zwei Jahren abgeschlossen. Dass »A Rainy Day in New York« erst jetzt in die hiesigen Kinos kommt – und in den USA wohl nie –, liegt daran, dass sein Regisseur und Drehbuchautor von einem Skandal eingeholt wurde.

1992 hatte ihm Mia Farrow vorgeworfen, die siebenjährige Adoptivtochter Dylan sexuell missbraucht zu haben, und als diese die Vorwürfe 2017 bekräftigte, legte Amazon den Film vor dem Hintergrund von #MeToo auf Eis. Hauptdarsteller Timothée Chalamet, Elle Fanning und Selena Gomez bereuten öffentlich, an »A Rainy Day in New York« mitgearbeitet zu haben. …

Der komplette Beitrag erscheint in der Melodie & Rhythmus 1/2020, erhältlich ab dem 13. Dezember 2019 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

