M&R-Live mit Susie Asado, Pluto und Lukas Meister

In Konzertreihe „M&R Live“ der Musikzeitschrift Melodie&Rhythmus stehen am 12.12.2013 unter dem Motto „Zwischen Varieté und Größenwahn“ drei Künstler im illustren Mix der Stile auf der Maschinenhaus-Bühne in der Berliner Kulturbrauerei: Lukas Meister, Pluto und Susie Asado.

Lukas Meister bewegt sich an den „Grenzen von Mainstream und Egotrip“ und entwickelte seine eigene Variante des Gitarrenpop. Seine Songs über Abgründe des Alltags sind pathosfrei mit leiser Poesie. Im Frühjahr veröffentlichte der gebürtige Freiburger seine erste Single. Durch Crowdfunding finanzierte er sein Debütalbum, das er in Anlehnung an Goethes Roman »Wanderjahre« nannte. Selbstironie ist dem 27-jährigen nicht fremd und Farin Urlaub ist sein Vorbild.

Pluto stehen für schnörkellose, unprätentiöse Songs zwischen Rock und Pop sowie den Klängen der letzten 50 Jahre. Die vierköpfige Band, gegründet in Berlin, hat das Ziel, von Musik zu leben – mit Funkrock, den selbst die Red Hot Chili Peppers aufgegeben haben. Ihre erste EP „Zirkus Berlin“ entstand an einem See bei Fürstenwalde, hier durften sie laut sein. Bei ihrem Sound – so laut wie liebevoll – wird getanzt, gefeiert und geschwitzt.

Susie Asado ist Kunstfigur und Vexierbild. Das Zentrum ist die Singer/Songwriterin Josepha Conrad. Aufgewachsen in Chicago und Frankfurt am Main, lebt sie nun in Berlin. Ihr aktuelles Album »Onward Aeropuerto« dreht sich um die »Bricolage des Lebens«. Die Protagonisten der Lieder sind Virtuosen des Betrugs und Selbstbetrugs, Susie nimmt sich da nicht aus.

Wann: 12. Dezember 2013, 20 Uhr

Wo: Maschinenhaus der Kulturbrauerei Berlin,

Wer: Lukas Meister, Pluto, Susi Asado

Eintritt: 12 Euro VVK, 15 Euro Abendkasse,

Tickets gibt es hier und an allen bekannten Vorverkaufsstellen

