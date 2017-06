M&R auf dem TFF Rudolstadt

Das größte Folk-Roots-Weltmusik-Festival findet auch in diesem Jahr wieder in Rudolstadt statt. Vom 6. bis zum 9. Juli 2017 werden auf über zwanzig Bühnen Musiker aus aller Welt spielen. Der Länderschwerpunkt in diesem Sommer ist Schottland.

Auch Melodie & Rhythmus ist mit einem eigenen Stand in der Altstadt in der Mangelgasse (beim Instrumentenbau-Zentrum) vor Ort! Besuchen Sie uns: Es erwartet Sie ein von der M&R-Redaktion ausgewähltes Angebot mit CDs und Büchern rund um Musik und Gesellschaft. Insbesondere freuen wir uns, auf dem Festival erstmals die brandneue DVD „Mich rettet die Poesie“ – Konstantin Wecker – eine politische Nahaufnahme präsentieren zu können. Wie Wecker die utopischen Potenziale der Poesie in seinen Liedern freisetzt, ist in der M&R-Filmdokumentation mit Aufnahmen aus Live-Konzerten eindrucksvoll zu erleben. Außerdem freuen wir uns über ein ein kleines Konzert vom jungen Berliner Liedermacher Tobias Thiele an unserem M&R-Stand. Sein neues Album Unerhört können Sie an unserem Stand bekommen. Und M&R-Freund und Fotograf Jens Schulze präsentiert seinen druckfrischen Bildband Blicke ohne Grenzen – Musikfestival Rudolstadt bei uns. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am M&R-Stand und ein tolles Musikfestival in Rudolstadt, es lohnt sich!

Weitere Informationen zum Festival: Bühnenprogramm

Weitere Informationen zum Film: „Mich rettet die Poesie“ – Konstantin Wecker – eine politische Nahaufnahme

