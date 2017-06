Lobby für den Imperialismus

Foto (Montage): Reuters / Konstantin Grishin, Suhaib Salem, Fabrizio Bensch, Baz Ratner

Die Zeitschrift des Informationszentrums Dritte Welt (IZ3W) stand einst für radikale Kritik der »Entwicklung der Unterentwicklung«. Heute rangiert sie zwischen postmodernem Linksliberalismus und Neokonservatismus

Christin Bernhold

In ihrer März/April-Ausgabe präsentierte die Zeitschrift iz3w eine eigenwillige Position aus dem Lager des African National Congress (ANC): »Israel schützt sowohl Freiheit als auch Diversität«, ist dort von dem ANC-Mitglied und Mitbegründer der Initiative Africans for Peace Nkululeko Nkosi zu lesen. Mit dieser Kunde war der Mittzwanziger 2016 von einer Delegationsreise zurückgekehrt, die das proisraelische South Africa-Israel Forum organisiert und gesponsert hatte. Israel habe weder vor, die Palästinenser auf unbestimmte Zeit zu regieren, noch, »bestimmte Gruppen voneinander zu isolieren«, rekapituliert Nkosi das, was ihm vor Ort vermittelt wurde – und unterstreicht damit sein Anliegen gegenüber den Kritikern der Besatzungspolitik im Westjordanland: »Wir fordern das Wort ›Apartheid‹ zurück!« Wer es in diesem Zusammenhang verwende, befördere die Entwürdigung schwarzer Südafrikaner.

Nkosi plädiert in seinem Beitrag nicht nur dafür, eine neue Bezeichnung für das Okkupationsregime israelischer Regierungen zu finden. Er bagatellisiert vielmehr die Unterdrückung der Palästinenser und verzerrt den »Israel-Palästina-Konflikt« zur »Patt-Situation« – als würde es einen souveränen Staat Palästina geben. In der iz3w-Redaktion stößt Nkosi damit auf Zustimmung: Es sei bemerkenswert, wie die Africans for Peace ihre »bisherigen Ansichten zu Israel« selbstkritisch reflektiert hätten. Das Lob kommt von Kennern, denn von Selbstläuterung versteht das iz3w etwas: Gemeinsam mit anderen Ex-Linken hat es in den vergangenen 20 Jahren nicht nur der Palästina-Solidarität, sondern auch der radikalen Kritik internationaler Herrschafts- und Ausbeutungsbeziehungen weitgehend abgeschworen.

Den kompletten Artikel lesen Sie in der Melodie & Rhythmus 3/2017, erhältlich ab dem 30. Juni 2017 am Kiosk, im Bahnhofsbuchhandel oder im Abonnement. Die Ausgabe können Sie auch im M&R-Shop bestellen.

Ähnliche Artikel:

Anzeigen

br>