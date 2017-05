Konstantin Wecker zum 70. Geburtstag

Max Uthoff, Kabarettist



Esther Bejarano, Musikerin



Rolf Becker, Schauspieler



Claus von Wagner, Kabarettist



Moshe Zuckermann, Historiker und Kunsttheoretiker



Connie, was für eine Inspiration deine Musik mir stets geboten hat! »Wenn unsere Brüder kommen« bleibt mein Lieblingslied in deutscher Sprache, und wenn ich zu Hause bin, passiert es mir, dass ich es einfach so, nur für mich, vor mich hinsinge – ein ganz wunderbarer Song. Unser Wiedersehen vor zwei Jahren in München hat die Erinnerung an unsere gemeinsame Tournee wieder aufleben lassen – eine herrliche Unternehmung, auf die ich so stolz bin wie auf meine Freundschaft mit dir. Alle Gute zum Siebzigsten! In Liebe, deine Freundin Joan Baez

Ich glaube, ich kenne dich ganz gut, lieber Konstantin. Sind wir uns auf unserer ersten gemeinsamen Tournee doch so nahegekommen, dass wir gleich danach noch eine drangehängt haben, und dann noch eine – weil uns danach war. Ich bin selten jemandem begegnet, der wie du vor Ideen nicht nur sprüht, sondern auch noch über die Zähigkeit und den Elan verfügt, sie umzusetzen; manchmal unmittelbar – so entstehen, ich habe es erlebt, viele deiner besten Lieder. Beispiellos auch, wie leidenschaftlich und vorbehaltlos du die Bühne und dein Publikum liebst, so dass beiden, Bühne und Publikum, keine andere Wahl bleibt, als dich ebenfalls zu lieben. So ist es, und so soll und so wird es hoffentlich noch lange bleiben. Glückwunsch zum Siebzigsten! Sei umarmt. Dein Hannes

Konstantin Wecker ist eine stilprägende Leitfigur für das Lied, das in deutscher Sprache singt. Seine musikalischen und literarischen Wurzeln reichen weit. Sie nähren sich intensiv aus dem lokalen Kolorit, das er mit bedingungsloser Weltsucht auflädt. Wecker gab dem deutschen Lied eine italienische Note. Seine Diesseitigkeit, Sinnenfreude und Streitlust haben ihn oft in die Zwiste der Zeit getrieben, und er hat ihnen mutig und kraftvoll getrotzt in allen Wetterlagen. Vitalität, die aus solchem Widerspruchsgeist entsteht, ist unabhängig von Moden oder Launen des Feuilletons. Die Ausdauer, die uns sein Lebenswerk vorführt, sucht ihresgleichen in diesen Breiten. Er begreift Kunst als einen Bestandteil des Lebens und nicht als abgehobene Droge der Selbstsucht. Dass er schon 70 Jahre alt sein soll, scheint mir unwahr. Seine Energie zeugt von einer anderen Lebensphase. Alles Gute!

So lebt er in der Suche nach den tiefsten Fragen, und stets begleitet von der eignen Melodie. Ihn trafen Zweifel. Und ihn trafen Klagen. Wie kann er, fragt man sich, die alle tragen? Mit seiner Menschenliebe trägt er sie.

So viele Flüche trafen ihn. Und so viel Segen. Sein ganzes Wesen Kampf und Kraft. Und trotzdem träumerisch bewegen und zwischen Trümmern suchend nach den Wegen der Lebensfreude und der Leidenschaft.

Konstantin Wecker ist einer von denen, die unermüdlich dafür eintreten, dass man mit Töten nicht Leben, mit Kriegen nicht Frieden und mit Lügen nicht Wahrheit schafft. »Wir müssen Verantwortung tragen.« O ja! Für die wachsende Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, für die fortschreitende Zerstörung der Natur, für die Ursachen des Flüchtlingselends, für die Geschäftemacherei mit der Verschuldung ärmerer Länder – für all das und vieles mehr »tragen wir Verantwortung«, und sie ist unerträglich. Doch die uns Regierenden verstehen unter »Verantwortung« genau das Gegenteil: die »Pflicht« zur Aufrüstung, Ausbildung fremder Truppen, neokoloniale Militäreinsätze zur Ressourcensicherung sowie die schleichende Normalisierung von Krieg als einem Dauerzustand zur Wahrung unserer »Werte«. Mit allem, was er vermag – als Dichter, Musiker, als Person und als Mensch –, tritt Konstantin Wecker dieser Entwicklung entgegen. Glück und Gesundheit zu seinem Geburtstag wünsche ich ihm in gleicher Gesinnung und in großer Dankbarkeit von Herzen.

Henning Zierock, Vorsitzender der Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF)

Konstantin Weckers Musik bildet seine reichen Lebenserfahrungen im Gelingen und im Scheitern ab – immer intensiv, immer authentisch. Mich erinnert sein umfangreiches Werk auch an unseren Freund und Mitstreiter Mikis Theodorakis. In allen Sparten der Musik findet er Gehör, sei es nun klassisches Lied, Jazz, Blues, Rap, Oper, Musical, Chanson oder Filmmusik. Konstantin ist neugierig auf andere Kulturen: Auf unserer Reise nach Bagdad im Jahr 2003 knüpfte er sofort Kontakt zu irakischen Musikern und gab mit ihnen ein Konzert gegen den Krieg. Er fördert junge Künstler und mischt sich mit seinen Liedern in das aktuelle Geschehen ein, so wie Bertolt Brecht und Hanns Eisler es in den 1930 Jahren taten – genialer Poet und Komponist in einer Person.

Dank künstlerischer, intellektueller und politisch rebellischer Begabung hat Konstantin immer etwas zu sagen, rüttelt uns auf, bleibt nie an der Oberfläche. Er sucht nach dem Sinn – den er dann gleich wieder parodiert in einem Lied zum Sinn. Humor, Lebenslust, Wissensdurst, Intuition und ein großes Herz, ein offenes Ohr und eine farbenreiche Stimme prägen seine Lieder. Sein Werk spiegelt auch ein halbes Jahrhundert Geschichte unserer Republik wider, mit vielfältigen politischen Themen, zu denen er Stellung bezogen hat: Krieg, Faschismus, Rassismus, Natur, Liebe, die Süchte und Sehnsüchte der Menschen, soziale Bewegungen, philosophische, religiöse Themen oder die Solidarität mit Flüchtlingen. Seine Lieder, sagt Konstantin, sind immer wahrhaftig – mehr als er und wir alle es in unserer Lebensgestaltung jemals sein könnten. Diese Einsicht und Haltung zeichnen ihn als Mensch und wahrhaften Künstler aus. Sein Werk und Wirken wird Bestand haben.