Fritz Dich!

Radio Fritz, die Jugendwelle des Rundfunks Berlin-Brandenburg wird 20!

Melodie&Rhythmus wünscht alles Gute!

In Zeiten, in denen Radiostationen gegen einen allgemeinen Hörerschwund kämpfen, behauptet sich ein in Potsdam ansässiges Jugendradio, seit 20 Jahren kreativ und erfolgreich gegen diesen Trend und gilt als die Nummer eins der Jugendsender in Deutschland. Am 1. März 1993 fusionierten die Radiosender „Rockradio B“ (ORB) und „Radio4You“ (SFB) als erstes mediales Ost-West Projekt zu Fritz. Das Schlimmste, was einem Jugendsender passieren kann, ist Erwachsen zu werden und die den wechselnden Trends unterliegenden Bedürfnisse seiner jungen Hörerschaft aus den Augen zu verlieren. Nicht so bei Fritz. Das Erfolgskonzept der 23 festangestellten und 100 freien Mitarbeiter ist seit je her sich nicht an alte Strukturen und Ideen festzuklammern, sondern sich immer wieder neu erfinden. „Mutig, aufmüpfig, charmant, lustig und intelligent – das sind wir seit 20 Jahren für die junge Generation der Radiohörer. Mit guter neuer Musik, mit aktuellen Infos und schrägen Aktionen“, sagt Programmchefin Karen Schmied. „Fritz ist eine große Marke im Radio geworden. Wir sind stolz darauf und erfinden uns täglich neu um unserer Zielgruppe der 14 bis 29 Jährigen gerecht zu werden.“ Neben einem stets aktuellen, interaktiven Tagesprogramm, sich per Telefon, im Internet oder vor Ort an Talkrunden und Aktionen zu auch unbequemen sperrigen Themen zu beteiligen, brilliert der Sender durch tägliche Spezialsendungen. Jeder Abend steht bei Fritz für eine bestimmte Musikrichtung, weitab jeglichen Mainstreams. Seit dem Sendestart entdeckt und fördert der Sender junge Bands. Mia, Seeed, Rammstein, Fettes Brot oder Kraftklub waren am Beginn ihrer erfolgreichen Karriere zum ersten Mal auf Fritz im Radio zu hören, denn Talentförderung hat von Sendebeginn an einen festen Platz im Programm. Die wöchentliche Sendung „Unsigned“ stellt junge Musiker und Bands vor, die noch keinen Plattenvertrag haben. Der jährliche zusammen mit den anderen jungen ARD Programmen ausgerichtete „New Music Award“ und die „FritzNacht der Talente“ wurden Markenzeichen in der Außenwirkung des Senders.

Jetzt wird FRITZ schon 20!!! Und das wird gefeiert mit einem großen GEBURTSTAGSFESTIVAL: Samstag, 9. März 2013, 18 Uhr, Columbiahalle & C-Club

Auf zwei Bühnen gratulieren elf nationale und internationale Stars Fritz zum runden Geburtstag – unter anderem reisen die Indie-Rocker Maximo Park und die Folkband Young Rebel Set aus Großbritannien, die Rock’n’Roller Royal Republic aus Stockholm, die Elektrospaßvögel FM Belfast aus Island, das Minimalistic-Duo IAMDYNAMITE aus Detroit, die Soulpopper Lukas Graham aus Kopenhagen und die Indie-Electro-Band Fuck Art, Let’s Dance aus Hamburg für FRITZ 20 extra nach Berlin. Frisch zugesagt haben auch gerade die deutschen Hip-Hopper Die Orsons. Dazu gibt es zahlreiche Überraschungsgäste! Das große GeburtstagsFestival präsentieren die Fritz-Moderatoren Chris Guse in der Columbiahalle und Magdalena Bienert im C-Club.



Die Melodie&Rhythmus verlost dafür 2×2 Freikarten. Schreiben Sie eine E-Mail an verlosung@melodieundrhythmus.com und schon können Sie an der Verlosung teilnehmen. Kennwort: Fritz

Einsendeschluß: 6.3.2013

Die Gewinner werden nach der Auslosung per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Anzeigen

br>