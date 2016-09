Die Königin ist tot

Donna Summer war die Queen of Disco. Ihr Name steht für die glamouröse, sexuell aufgeheizte Disco-Ära der 70er Jahre. Mit dem genialen Produzenten Giorgio Moroder nahm sie unvergessliche Songs auf: „Love To Love You Baby“ (1975), „I Feel Love““ (1977), „MacArthur Park“ (1978), „No More Tears (Enough Is Enough)“ (1979), „Bad Girls“ (1979), „Hot Stuff“ (1979). Mit „I Feel Love“ revolutionierte das Duo Summer/Moroder die elektronische Musik. Einen Song, der nur aus synthetischen Klängen und einer lasziv stöhnenden Frauenstimme besteht, hatte man bis dahin nicht für möglich gehalten. Nach dem Abklingen der Disco-Äre gelang Donna Summer 1983 ohne Giorgio Moroder mit „She Works Hard for the Money“ ein grandioses Comeback.

Am 17. Mai ist Donna Summer gestorben. Wir ehren sie mit den Extended Versions ihrer größten Hits: „Love To Love You Baby“ und „I Feel Love“. Beim Hören bitte die Zimmertemperatur auf 35 Grad hochregeln, Cola-Wodka trinke, das Hemd aufknöpfen und mit den Fingerspitzen sanft über die schweißglänzende Haut der/des Geliebten streichen. Kinder dürfen dabei gezeugt werden.

