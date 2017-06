Jetzt erhältlich: Franz Josef Degenhardt – Freunde feiern sein Werk

Am 19. Dezember 2011 traten so unterschiedliche Künstler wie Max Prosa, Hannes Wader, JOANA, Konstantin Wecker und andere auf Einladung von Melodie&Rhythmus und junge Welt im Berliner Ensemble auf. Sie alle vereinte das Bedürfnis, einem großen deutschen Liedermacher Tribut zu zollen: Franz Josef Degenhardt. Das Konzert, das eigentlich ein Geburtstagskonzert zum 80. von „Karratsch“ werden sollte, wurde leider ein Gedenkkonzert. Franz Josef Degenhardt starb am 14. November 2011. Dennoch war die Stimmung im Saal eher kämpferisch. Jede Künstlerin bzw. jeder Künstler interpretierte ein eigenes Lied und einen Song von Karratsch: „Gelobtes Land“, „Dies Land ist unser Land“, „Wölfe mitten im Mai“, „Deutscher Sonntag“, „Ein schönes Lied“, „Fenster“, „Ich ging im letzten Mai“, „Kirschenzeit“, „Die alten Lieder“, „… Weiter im Text!“, „Ballade vom Edelweißpiraten Nevada Kid“, „Fuchs auf der Flucht“, „Reiter wieder an der schwarzen Mauer“.

Die in CD entstand in Zusammenarbeit mit Universal Music, sie ist für 19,90 Euro zzgl. Versandkosten im Melodie&Rhythmus-Shop erhältlich.

CD-Release-Party mit Prinz Chaos II., Daniel Kahn und Frank Viehweg

7. OKTOBER 2012 | 21 UHR | ROTER SALON | VOLKSBÜHNE AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ

EINLASS: 20 UHR | EINTRITT: 10 €

Weitere Informationen

Impressionen von einem außergewöhnliches Gedenkkonzert für Franz Josef Degenhardt



Fotos: Gabriele Senft

CD 1

1. Intro – Prinz Chaos II.

2. Gelobtes Land – Max Prosa

3. Abgründe Der Stadt – Max Prosa

4. Lied Von Der Unzulänglichkeit Menschlischen Strebens – Gisela May

5. Dies Land Ist Unser Land – Barbara Thalheim

6. So Lebten Wir In Zeiten Der Stagnation – Barbara Thalheim

7. Wölfe Mitten Im Mai – Wiglaf Droste

8. Für Immer – Wiglaf Droste

9. Deutscher Sonntag – Götz Widmann

10. Proletarier Sucht Frau – Götz Widmann

11. Ein Schönes Lied – Dota Kehr

12. Utopie – Dota Kehr

13. Fenster – Goetz Steeger

14. Die Ernte Droht – Goetz Steeger

15. Ich Ging Im Letzten Mai – Kai Degenhardt

16. Tag Im Mai – Kai Degenhardt

17. Linke Liste – Frank Viehweg

CD 2

1. Hier, Wo Ich Lebe – Frank Viehweg

2. Und Mit Dir Wollt‘ Ich Mal Nach Gretna Green – Joana

3. Kirschenzeit – Joana

4. Die Alten Lieder – Daniel Kahn

5. The Good Old Bad Old Days – Daniel Kahn

6. Weiter Im Text! – Konstantin Wecker

7. Ballade Vom Edelweißpiraten Nevada Kid – Prinz Chaos II.

8. Unser Berlin – Prinz Chaos II.

9. Empört Euch! – Prinz Chaos II.

10. Fuchs Auf Der Flucht – Jan Degenhardt

11. Mantel Aus Brokat – Jan Degenhardt

12. Reiter Wieder An Der Schwarzen Mauer – Hannes Wader

13. Alter Freund – Hannes Wader

14. An Der Quelle – Franz Josef Degenhardt

Anzeigen

br>